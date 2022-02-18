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Son dakika haberleri | Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 16 yıl hapis - Son Dakika

Son dakika haberleri | Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 16 yıl hapis

18.02.2022 09:03
Son dakika haberleri | Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 16 yıl hapis

Son dakika haber: ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, annesi, eşi ve küçük kızı hakkında küfreden arkadaşı Burak Berdan'ı (41) tabancayla vurarak öldüren Ramazan Öcal'a (42) önce müebbet hapis cezası verildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, annesi, eşi ve küçük kızı hakkında küfreden arkadaşı Burak Berdan'ı (41) tabancayla vurarak öldüren Ramazan Öcal'a (42) önce müebbet hapis cezası verildi. Ceza, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 16 yıla indirildi.

Olay, geçen yıl 12 Şubat'ta Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Berdan ve Ramazan Öcal arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Öcal tabancayla ateş ederek, Barış Berdan'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Berdan yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Öcal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten insan öldürme' suçundan yargılanan Ramazan Öcal, daha önceki duruşmalarda, Barış Berdan daha önce kendisini darp etmesi nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Ramazan Öcal, olay günü Barış Merdan'ın annesine, eşine ve engelli küçük kızına yönelik küfürler ettiğini, eline cebine atarak üzerine doğru gelince kendisinin de silahını çıkardığını, Berdan'ın da, küfrettiğini, kendisinin de bacağının yanına doğru ateş ettiğini söyledi. Öcal kaçmaya çalıştığı sırada Berdan'ın kendisini yakaladığını, boğuşma esnasında silahın ateş alıp almadığını bilmediğini, ilk ateş açtığında ve kaçarken, arkaya doğru ateş ettiğini seken merminin isabet etmiş olabileceğini söyledi. Karar duruşmasında Öcal, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesi ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Öcal'ı 'Kasten insan öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırırken, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 16 yıl hapse hükmetti.


Son dakika haberleri | Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 16 yıl hapis
Son dakika haberleri | Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 16 yıl hapis
Son dakika haberleri | Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 16 yıl hapis
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Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 16 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 16 yıl hapis - Son Dakika
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