Üye Girişi
Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış - Son Dakika

Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış

17.12.2021 15:23
Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış

Son dakika haberler: KONYA'da dün boş arazide tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulunan kişinin Mehmet Ali Güçlü (36) olduğu belirlendi.

KONYA'da dün boş arazide tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulunan kişinin Mehmet Ali Güçlü (36) olduğu belirlendi. Güçlü'yü kahvehanede oyun oynadıktan sonra birlikte boş araziye gelip içki içtikleri arkadaşı Sefa G.'nin (36) öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi kent merkezi çıkışındaki Dokuzun Beli mevkisinde meydana geldi. Arazide koyun otlatan çoban, yerde kanlar içinde yatan kişiyi görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğünü saptadı.

OTOMOBİLİ ALIP EVİN ÖNÜNE PARK ETMİŞ Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin Mehmet Ali Güçlü olduğunu saptadı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, bölgede görülen şüpheli bir aracın öldürülen Güçlü'nün eniştesine ait olduğunu tespit etti. Otomobil, Güçlü'nün eniştesinin evinin önünde park halinde bulundu. Eniştesi de aracı kayınbiraderi Güçlü ile birlikte kullandıklarını ve onda olduğunu söyledi. Bu kez evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, otomobili Güçlü'nün arkadaşı Sefa G.'nin park ettiğini saptadı. Aracına bıraktıktan sonra bir araç kiralayan Sefa G., olay yerinin yakınındaki Bosna Hersek Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. CİNAYETTEN ÖNCE KAHVEDE OYUN OYNAMIŞLAR Gözaltına alınan Sefa G., suçunu itiraf etti. Cinayetten önce kahvehanede oyun oynadıklarını belirten Sefa G.'nin, "Mehmet Ali Güçlü arkadaşım olur. Benim, ondan alacağım vardı. Onu konuşmak için buluştuk. Bir kahvehaneye gidip oyun oynadık, çay içtik. Sonra Dokuzun Beli mevkisine gidip içki içtik. Orada alacağımı istedim. Aramızda tartışma çıktı ve kavga ettik. Daha sonra tabancayı çıkarıp ateş ettim. Benden şüphelenmemeleri için de olay yerine gittiğimiz otomobili, Güçlü'nün eniştesinin evine park edip oradan ayrıldım" dediği belirtildi.KİRALADIĞI ARAÇLA GELİP, ÖLÜP ÖLMEDİĞİNİ KONTROL ETMİŞ Sefa G.'nin ifadesinde ayrıca, "Kiraladığım otomobille olay yerine geldim. Mehmet Ali'nin ölüp, ölmediğini kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca, Bosna Hersek Mahallesi'ndeki başka bir arkadaşımın evine gittim. Aradan zaman geçtikten sonra benim öldürdüğümü bilen var mı, diye ortak arkadaşlarımızı arayıp, Mehmet Ali'nin öldüğünü duyduğumu belirterek kimin öldürdüğünü sordum. Kimse de bir şey bilmiyordu. Evde saklanmaya devam ettim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Sefa ?G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış
Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış
Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış
Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış
Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış
Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış
Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış
Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış
Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış

Ali Güçlü, Selçuklu, oyunlar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:28 Haziran'da evlenmişlerdi: Bebeğin gelme tarihi yakınlaştı
15:22 Kemal Kılıçdaroğlu "İttifak uygun görürse Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" dedi, İYİ Parti'den cevap geldi
15:14 Bu haber Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak! Sadettin Saran, başkan adayı olduğunu açıkladı
15:14 Türk maceracıların zor anları! Issız evde bir anda alevler arasında kaldılar
15:10 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Rauf, Yüzbaşı Cengiz'in kaderini mi yaşayacak?
15:09 HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltında
14:56 Otomobil içerisinden 100 bin lirayı işte böyle çaldılar!
14:45 İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Şaşkınlıkla izliyoruz
14:43 Sadece erkeklerin yaptığı kabalıkların sırrı, testosteron seviyelerinde gizli!
14:40 Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi
Haziran'da evlenmişlerdi: Bebeğin gelme tarihi yakınlaştı Haziran'da evlenmişlerdi: Bebeğin gelme tarihi yakınlaştı         
15:28
Kadınların öldürülmediği gün yok: Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, silahındaki son kurşunu da kendine sıktı Kadınların öldürülmediği gün yok: Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, silahındaki son kurşunu da kendine sıktı         
15:17
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Rauf, Yüzbaşı Cengiz'in kaderini mi yaşayacak? Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Rauf, Yüzbaşı Cengiz'in kaderini mi yaşayacak?         
15:11
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı         
12:13
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında görücüye çıktı KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında görücüye çıktı         
20:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 15:35:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürmeden önce kahvehanede birlikte oyun oynamış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement