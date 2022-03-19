Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürüp 'intihar süsü' vermeye çalıştı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürüp 'intihar süsü' vermeye çalıştı

19.03.2022 04:05
Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürüp 'intihar süsü' vermeye çalıştı

Son dakika gündem haberi... ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Recep Dinç'i tabancayla öldürdükten sonra silahı cesedin eline tutuşturup intihar süsü vermeye çalışan Gökhan Y., tutuklandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Recep Dinç'i tabancayla öldürdükten sonra silahı cesedin eline tutuşturup intihar süsü vermeye çalışan Gökhan Y., tutuklandı.

Olay, 15 Mart Salı akşamı Ahlatlıbel Mahallesi'nde Gökhan Y.'nin çalıştığı şarküteride meydana geldi. Recep Dinç, arkadaşı Gökhan Y.'nin yanına geldi. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancanın ateşlenmesiyle Recep Dinç kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Dinç'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI

Arkadaşının intihar ettiğini öne süren Gökhan Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gökhan Y., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gökhan Y.'nin olayın ardından tabancayı Recep Dinç'in eline tutuşturduğu öğrenildi.


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İntihar, Çankaya, Silah, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Arkadaşını öldürüp 'intihar süsü' vermeye çalıştı - Son Dakika


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