Son dakika haberleri... Arkadaşını tüfekle öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Konya'da çocukluk arkadaşı olan 2 kişi arasında çıkan "hangimiz daha çok seviyor" tartışması cinayetle bitti, cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Eylül Cuma günü saat 07.30 sıralarında Elmacı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukluk arkadaşı olan Yunus Emre Özsan (23) ve N.K. (23) arasında otomobilin içerisinde aldıkları uyuşturucu maddenin etkisiyle "hangimiz daha çok seviyor" tartışması çıktı. Çıkan tartışmada Özsan, arkadaşı N.K'ye sevdiğini ispatlamasını istedi. Bunun üzerine N.K. otomobilde bulunan tüfeği aldıktan sonra Özsan'a ateş ederek baş ve göğüs bölgesinden yaraladı. Olay esnasında yoldan geçmekte olan S.Z. ise saçmaların isabet etmesiyle sırtından yaralandı. N.K. yerde hareketsiz bir şekilde yatan arkadaşını kurtarmak için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı ve çevredekilerden ambulans çağrılmasını istedi. Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansın sesini duyan N.K. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yunus Emre Özsan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sırtından yaralanan S.Z'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olaydan sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliyi tespit eden ekipler N.K'yi suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakaladı. N.K'nin emniyetteki sorgusunda, Yunus Emre Özsan'la yakın arkadaş olduklarını, uyuşturucunun etkisiyle kavga ettiklerini ve bunun üzerine tüfekle ateş ettiğini, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cinayet zanlısı N.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA