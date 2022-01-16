Son dakika haberleri! Arkadaşları kazada yaralanan genç, uzun süre kazanın şokundan çıkamadı - Son Dakika

Antalya'da içerisinde 4 gencin olduğu ve makas atarak ilerlediği iddia edilen bir araç, park halindeki cipe vurarak adeta kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık çalışanları tarafına hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan genç ise uzun süre kazanın şokundan çıkamadı.

Kaza, Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Uncalı istikametine gitmekte olan Emre Ç. yönetiminde bulunan 07 KS 629 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan 07 ANU 342 plakalı cipe arkadan vurdu. Cip ise sürüklenerek önündeki park halinde bulunan araca yine arkadan çarparak sonra kaldırıma çıktı. Kazada Emre Ç. araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından sürücü ve arkadaşları Süleyman G. ve Batuhan Ş. hastaneye kaldırıldı.

Gencin uzun süre kazanın şokundan çıkamadı

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri öncelikli olarak yol güvenliği aldı. Kazada ilk çarpan araç adeta hurdaya çıkarak kullanılamaz hale geldi. Cipte ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer genci ise olay yerine gelen arkadaşları sakinleştirdi. Gencin uzun süre kazanın şokundan çıkamadığı görüldü.

Diğer taraftan, görgü tanığı bir kişi işe gençlerin makas atarak geldiğini duyduğunu iddia etti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile polis ekipleri tarafından olay yerinden çekildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA