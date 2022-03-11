Son dakika haberleri! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi

11.03.2022 12:39

Son dakika habere göre ANKARA'da Okan G., arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisi Çağatay K.'nin çalıştığı iş yerine 3 arkadaşıyla pompalı tüfekle ateş edip, otomobille kaçtı.

ANKARA'da Okan G., arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisi Çağatay K.'nin çalıştığı iş yerine 3 arkadaşıyla pompalı tüfekle ateş edip, otomobille kaçtı. Saldırı ve çevredeki panik anları, güvenlik kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Okan G., 5 ay önce motosiklet tamir atölyesinde çalışan Çağatay K.'nin kız arkadaşına arkadaşlık teklif etti. Okan G., teklifini kabul etmeyen kızı darbetti. Okan G., önceki gün de bu nedenle husumet beslediği Çağatay K.'ye, çalıştığı motosiklet tamir dükkanında saldırı düzenledi. Okan G., arkadaşları Muhammed K., Muhammed G. ve Eyüp B. ile plakasız otomobille iş yerine geldi. Önde yan koltukta oturan Muhammet K., camdan dışarı çıkardığı pompalı tüfekle dükkanın önünde duran Çağatay K.'ye ateş etti. Çağatay K., yara almadan kurtulurken, şüpheliler kaçtı.

Saldırı anı ve çevrede yaşanan panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Muhammet K.'nin aracın camından pompalı ile ateş etmesi, bu sırada iş yerinin önünden geçenlerin panikle etrafa kaçmaları ve bir kişinin de atölyenin önünde duran motosikletlerin arkasına saklandığı görüldü. Görüntüde şüphelilerin kaçması da yer aldı.

Çağatay K.'nin şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan 4 şüpheliyi Çankaya'da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi
Son dakika haberleri! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi
Son dakika haberleri! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi

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Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi - Son Dakika


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