Son dakika haberleri... Arkasspor 4 transferi açıkladı

EFELER Ligi kulüplerinden Arkasspor, daha önce anlaşmaya vardığı 4 yeni transferi açıkladı.
İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'den pasör Ulaş Kıyak, İnegöl Belediyespor'dan libero Caner Dengin, orta oyuncu Bertuğ Öndeş ve Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile el sıkıştığını açıkladı.Mavi-beyazlıların, Fenerbahçe'den smaçör Nicholas Hoag ve Galatasaray'dan smaçör Batuhan Avcı transferlerini de ilan etmesi bekleniyor.
Öte yandan Arkasspor'un Kanadalı Başantrenörü Glenn Hoag, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Rus Olimpiyat Komitesi'ne 3-0 yenilerek elenen Kanada Milli Takımı'ndaki görevini bıraktı.
Kaynak: DHA
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