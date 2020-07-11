Son dakika haberleri | Arnavutköy'de barakada yangın paniği
Son dakika haberi... Arnavutköy'de henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı, bir barakada yangın çıktı.
Arnavutköy'de henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı, bir barakada yangın çıktı.
Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir barakada dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı yangın çıktı. Alev Alev yanan baraka, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerinde olay yerinde çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürdü. Baraka kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:12 Kaynak: İHA
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