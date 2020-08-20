Son dakika haberleri! Arnavutköy'de eşi ve arkadaşını öldüren zanlı 7 ay sonra yakalandı - Son Dakika

Arnavutköy'de eşi ve arkadaşını öldüren zanlı 7 ay sonra yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de eşi Aynur Yünkutay ve gönül ilişkisi düşündüğü arkadaşı Murat Olğun'u öldüren İbrahim Yünkutay, 7 ay sonra polis tarafından yakalandı

Edinilen bilgilere göre olay 3 Ocak tarihinde Arnavutköy'de ormanlık alanda yaşandı. Eşi Aynur Yünkutay ve gönül ilişkisi yaşadığını düşündüğü Murat Olğun'u ormanlık alanda vuran İbrahim Yünkutay, kayıplara karıştı. Mural Olğun olay yerinde, Aynuk Yünkutay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin her yerde aradığı zanlı, yaklaşık 6 ay sonra yine Anravutköy'de görüldü. Bu kez Muhittin Çiçek isimli kişiyi silahla yaralayan Yünkutay yine kayıplara karıştı.

Olayı soruşturan polis ekipleri Yünkutay'ın Başakşehir'de bir dairede saklandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı saklandığı evde bir adet tabanca ile birlikte yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.