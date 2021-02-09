Son dakika haberleri: Arnavutköy'de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Arnavutköy'de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu

09.02.2021 01:57

Son dakika haberler... Arnavutköy'de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu Fırtınada uçuşan balkon camlarına itfaiye müdahale etti Akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini arttıran fırtına nedeniyle bir çok noktada çatı uçmaları meydana geldi.

Arnavutköy'de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu

Fırtınada uçuşan balkon camlarına itfaiye müdahale etti

İSTANBUL - Akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini arttıran fırtına nedeniyle bir çok noktada çatı uçmaları meydana geldi. Arnavutköy'de ise bir sitede bulunan dairenin balkon camları raylarından çıkıp uçmaya başlayınca yardıma itfaiye koştu.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir sitede bulunan dairenin balkon camları fırtınanın etkisiyle raylarından çıkarak boşluğa düştü. Tehlikeli şekilde savrulan balkon camlarını kendi imkanları ile tutmaya çalışan daire sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye çıkarak balkon tehlike saçan balkon camlarını teker teker yerinden söktü. Ekiplerin müdahalesi üzerine tehlikeli balkon camları herhangi bir faciaya neden olmadan söküldü.

Son dakika haberleri: Arnavutköy'de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu
Son dakika haberleri: Arnavutköy'de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu
Son dakika haberleri: Arnavutköy'de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu
Son dakika haberleri: Arnavutköy'de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu

İstanbul, Fırtına, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Arnavutköy'de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu - Son Dakika


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