Son dakika haberleri: ARNAVUTKÖY'DE İLGİNÇ KAZA; TRAFİĞE KAPALI YOLDA KUM YIĞININA BÖYLE ÇARPTI
Son dakika habere göre Emin YEŞİL/ ARNAVUTKÖY'de yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda giden hafif ticari aracın sürücüsü kum yığınına çarptı.
Emin YEŞİL/ ARNAVUTKÖY'de yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda giden hafif ticari aracın sürücüsü kum yığınına çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Arnavutköy Tayakadın yolunda meydana geldi. Yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda giden hafif ticari aracın sürücüsü kum yığına çarptı. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamarası ile kaydedildi. Kaza anını görüntüleyen araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer kişilerin şaşırdığı, araç sürücüsünün daha sonra "Bir şey olmaz" dediği görüntülere yansıdı
Arnavutköy, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:57 - Kaynak: DHA
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