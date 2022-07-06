Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE KAVGALI 2 AİLE TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNİN İŞ YERLERİNE SALDIRDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE KAVGALI 2 AİLE TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNİN İŞ YERLERİNE SALDIRDI

06.07.2022 10:45
Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE KAVGALI 2 AİLE TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNİN İŞ YERLERİNE SALDIRDI

Son dakika haberi: ARNAVUTKÖY'de 2 aile arasındaki kavga büyüyünce, taraflar birbirlerinin ev ve iş yerlerine taş ve sopalarla saldırdı.

ARNAVUTKÖY'de 2 aile arasındaki kavga büyüyünce, taraflar birbirlerinin ev ve iş yerlerine taş ve sopalarla saldırdı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu iddiaya göre husumetli iki ailenin arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle iki aile de ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla birbirlerinin ev ve iş yerlerine saldırdı. Mahallenin adeta savaş alanına döndüğü anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, kalabalığın bir iş yerinin camlarını taş ve sopalarla parçaladığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Görüntü dökümü:

------------------------(Cep telefonu görüntüsü)-Taşlı sopalı kavga anları-Dükkana taşlarla saldırılması-Mahallenin savaş alanına dönmesi-Ambulanstan görüntü

-Genel görüntüler


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE KAVGALI 2 AİLE TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNİN İŞ YERLERİNE SALDIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE KAVGALI 2 AİLE TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNİN İŞ YERLERİNE SALDIRDI - Son Dakika
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