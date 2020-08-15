Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI CAN PAZARI: 1 ÖLÜ 4'Ü ÇOCUK 7 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI CAN PAZARI: 1 ÖLÜ 4'Ü ÇOCUK 7 YARALI

Bir son dakika haberine göre Arnavutköy'de meydana gelen kazada, 1 kişi ölürken 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI CAN PAZARI: 1 ÖLÜ 4'Ü ÇOCUK 7 YARALI, System.String[]

Arnavutköy'de meydana gelen kazada, 1 kişi ölürken 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı feci kazada yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Araç içerisinde sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiyenin yardımıyla çıkarılırken, sağlık ekiplerinin hayata döndürmek için uzun uğraş verdiği ağır yaralı Mustafa Kemal Ülker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.00 sıralarında Eski Edirne Caddesi'nin Hadımköy - Dursunköy kavşağında meydana geldi. Mahmut Ersin Aydoğan yönetimindeki 34 UM 1383 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Ülker yönetimindeki 34 DN 7344 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerdeki toplam 8 kişi yaralandı. 4'ü çocuk toplam 7 kişinin içerisinde bulunduğu 34 UM 1383 plakalı araçtaki yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Çarpmanın etkisi ile ağır şekilde yaralanan 34 DN 7344 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Kemal Ülker, olay yerine gelen sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada aynı araçta bulunan Hamza Eren Alkış, Mahir Efe Alkış, İbrahim Erdem Alkış, Burhan Alkış, Pınar Alkış, Miraç Kerem Alkış ve Mahmut Ersin Alkış ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Kemal Ülker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mustafa Kemal Ülker, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası Eski Edirne Caddesinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza yerindeki yol temizleme çalışmalarının ardından kazanın gerçekleştiği yol, kontrollü bir şekilde trafiğe yeniden açıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın şerit ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Arnavutköy, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 20:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI CAN PAZARI: 1 ÖLÜ 4'Ü ÇOCUK 7 YARALI - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı         
19:12
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı         
18:15
Yangında ölen kardeşlerden geriye, Yangında ölen kardeşlerden geriye, "babalar günü videosu" ile "kınalı fotoğraf" kaldı         
16:13
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı         
15:56
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu         
15:43
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı         
15:16
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü         
14:55
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı         
14:28
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi         
14:25
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı         
12:37
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak         
11:39
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu         
11:04
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim         
10:03
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak 15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak         
09:46
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada         
09:15
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı         
08:27
Canlarını zor kurtardılar! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı Canlarını zor kurtardılar! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı         
05:38
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı         
23:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2020 02:24:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI CAN PAZARI: 1 ÖLÜ 4'Ü ÇOCUK 7 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei