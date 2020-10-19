Arnavutköy'de köpek hırsızları güvenlik kamerasında - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de evin bahçesindeki köpeğin çalınma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önüne hafif ticari araçla gelen kişiler önce etrafı gözetledi. Ardından araçtan inen bir kişi Ahmet Eraslan'a ait evin bahçesine girdi. Şüpheli kucağına alıp çaldığı köpekle koşarak araca bindi. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
- Kaynak: DHA
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