Arnavutköy'de marketin manav reyonundan hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Taylan Ergün/ İSTANBUL DHA Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir kişinin defalarca gidip gelerek, üzeri branda ile örtülmüş marketin manav reyonundan meyve çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece Arnavutköy Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına da aldırmayan bir kişi, cadde üzerinde bulunan üzeri branda ile örtülmüş marketin manav reyonundan defalarca meyve çaldı. Brandayı kaldırıp aldığı meyvelerle giden şüpheli tekrar tekrar gelerek aynı işlemi yaptı. Şüpheli, yoldan geçen araç ve vatandaşları gördükçe saklandı. Yaklaşık 7 dakika süren hırsızlık olayında, manav reyonundan kilolarca meyve çalan şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin brandayı kaldırıp meyve çaldığı, gittikten bir süre sonra aynı işlemi yinelediği görülüyor.