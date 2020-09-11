Arnavutköy'de motosiklet kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet ile ticari araç çarpıştı, kaza da motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arnavutköy çevreyolu membaa ışıklar mevkiinde meydana gelen kazada ışıklarda duran 48 TK 797 plakalı motosikle 34 YS 3156 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek başını bariyerlere vurdu. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.

Ağır yaralı olan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan vatandaşlar yaptı. Vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. - İSTANBUL