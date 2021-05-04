Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de motosiklet, sürücüsünün park ettiği yerden yola çıkardığı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 29 Nisan Perşembe günü Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki motosikletli sürücü, park ettiği yerden yola çıkmaya çalışan bir otomobili son anda fark etti. Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, otomobil ile orta refüj arasına girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sürücü daha sonra motosikletiyle birlikte yola savruldu. Şans eseri kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücünün o anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülü haber

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-Otomobilin park ettiği yerden çıkması

-Motosikletlinin otomobile çarpması

-Vatandaşların toplanması

-Genel ve detay görüntüler