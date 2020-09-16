Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE PARKTA OYNARKEN ÜZERİNE AYDINLATMA DİREĞİ DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ -2 - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE PARKTA OYNARKEN ÜZERİNE AYDINLATMA DİREĞİ DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ -1 (olay yeri)

Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de ikiz kardeşi ile birlikte parkta oyun oynayan çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki Görkem Küçük, ikiz kardeşi Güven ile birlikte parkta oyun oynarken üst kısmına güneş paneli yerleştirilen aydınlatma direği çocukların üzerine devrildi. Direğin altında kalan ikiz kardeşlerden Görkem Küçük, başından ağır şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, Beylikdüzü'ndeki başka bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Görkem Küçük'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.