Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis memuru evde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis memuru evde ölü bulundu

14.03.2022 19:08

Son dakika haber... Arnavutköy'de polis memuru evde ölü bulundu Polis memuru çocuğuyla fotoğraf paylaştı, sonrasında evinde ölü bulundu Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mirsad Arıcı, çocuğuyla vakit geçirip sosyal medyasında fotoğraf paylaştıktan kısa bir süre sonra arkadaşının yazlığında...

Arnavutköy'de polis memuru evde ölü bulundu

Polis memuru çocuğuyla fotoğraf paylaştı, sonrasında evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mirsad Arıcı, çocuğuyla vakit geçirip sosyal medyasında fotoğraf paylaştıktan kısa bir süre sonra arkadaşının yazlığında ölü bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 30 yaşındaki Mirsad Arıcı arkadaşının yazlığında ölü bulundu. İddiaya göre son günlerde ailevi problemler yaşayan polis memuru, sabah saatlerinde çocuğu ile birlikte vakit geçirirken fotoğraf çekilip sosyal medya da paylaştı. Genç memurun çocuğu ile yapmış olduğu paylaşımdan kısa süre sonra arkadaşının yazlığında cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine genç memurun meslektaşları ve sevenleri akın etti. Amirleri ve meslektaşları tarafından sevilen ve sosyal bir yaşamı olduğu bilinen Mirsad Arıcı'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Savcı olayın yaşandığı yer ve çevresinde genç memurun ölümü ile ilgili incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis memuru evde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis memuru evde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis memuru evde ölü bulundu

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Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Arnavutköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Arnavutköy'de polis memuru evde ölü bulundu - Son Dakika


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