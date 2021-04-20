Arnavutköy'de satırlı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Arnavutköy'de satırlı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 2 kişinin yaralandığı satır, şiş ve silahların kullanıldığı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü iki grup arasında çıkan satır, şiş ve silahların kullanıldığı kavgada M.Ü. ve U.A. isimli şahıslar yaralanmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan F.T. ve K.T. isimli şahısları ve olay sırasında minibüs içerisinde ateş ederek şahısları yaralayan İ.A.'yı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.T. ve K.T. ifadeleri ardından serbest bırakılırken, İ.A ise adliyeye sevk edildi.