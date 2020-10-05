Arnavutköy'de seyir halindeki otobüsün motoru alev aldı - Son Dakika

Arnavutköy'de, seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy- Yenibosna hattında çalışan 34 TP 5334 plakalı İETT otobüsünün motor kısmı, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek, yolcuları otobüsten indirdi.

Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.