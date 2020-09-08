Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRININ ORTASINDA KALAN EPİLEPSİ HASTASI GENÇ YARALANDI - Son Dakika

Arnavutköy'de bir tamirhaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı ortasında kalan epilepsi hastası bir genç yaralandı. Saldırıya uğrayan tamircinin, pompalı tüfekle saldırganlara karşılık vermeye çalıştığı anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16.00 sıralarında Sokullu Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 NP 8586 plakalı otomobille Sokullu Mehmet Caddesi'ne gele 3 kişi, cadde üzerinde bulunan bir tamirhaneye ateş açtı. Daha sonra yolun karşı karşısına geçerek ateşe etmeye devam eden saldırganlara, saldırıya uğrayan tamirhane sahibi de pompalı tüfekle karşılık vermeye çalıştı ancak tüfeği tutukluluk yaptı. Saldırganlar geldikleri otomobili olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Çatışmanın ortasında kalan epilepsi hastası Erdi Canarslan, yaralandı. Baba Vedat Canarslan, yaralanan oğlunun başından bir an olsun ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Başakşehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde ve saldırganların olay yerinde bıraktığı otomobilde inceleme yaptı.

KAPI ÖNÜNDE OTURAN OĞLU YARALANDI

Oğlu Erdi Canarslan'ın epilepsi hastası olduğunu söyleyen oto tamircisi Vedat Canarslan; 'Yaşanan olayın bizimle bir alakası yok. Komşu tamirci arkadaşımızın dükkanına ateş açıyorlar. Komşu da elindeki silahla karşılık vermek istiyor ancak silahı tutukluk yapıyor. Komşumuzu da silahlı gören saldırganlar araçtan inip kaçıyorlar. Tüm bunlar yaşanırken ben içerideydim, oğlum da dükkanın önündeydi. Koşarak dışarı çıktığımda oğlumun yerde yattığını gördüm. Kalçasından yaralanmıştı. Yaralı bölgeye bandaj yaptık ve ambulansı aradık" dedi.

ÇATIŞMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan çatışma sonrası tamirhanelerin etrafındaki bazı araçlara da kurşun isabet etti. Olayın yaşandığı tamirhanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise iş yeri silahlı saldırıya uğrayan tamircinin, eline aldığı pompalı silahla saldırganlara ateş açmaya çalıştığı, ancak silahının tutukluk yaptığı görülüyor.