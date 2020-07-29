Son dakika haberleri: Arnavutköy'de tarlada yangın - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, tarlaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayılırken, tarlanın biçilmiş olduğu ve anızın yandığı öğrenildi.

- Korkmaz