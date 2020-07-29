Son dakika haberleri: Arnavutköy'de tarlada yangın - Son Dakika
Son dakika haberleri: Arnavutköy'de tarlada yangın
Son dakika güncel haberine göre ARNAVUTKÖY'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, tarlaya sıçradı.
ARNAVUTKÖY'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, tarlaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayılırken, tarlanın biçilmiş olduğu ve anızın yandığı öğrenildi.
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30.07.2020 00:09:18. #1.13#
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