Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA

21.03.2022 11:19

Son dakika gelişmesine göre ARNAVUTKÖY'de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

ARNAVUTKÖY'de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavga anları çevredekiler tarafından kaydedildi.

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde akşam saatlerinde Afgan uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine, çevredekiler polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga sonlandırıldı. Taşlı sopalı kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA
Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA
Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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