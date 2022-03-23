Son dakika haberleri: Arnavutköy'deki BİM deposunda yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Arnavutköy'deki BİM deposunda yangın

23.03.2022 21:00
Son dakika haberleri: Arnavutköy'deki BİM deposunda yangın

Son dakika 3. sayfa haberi... Arnavutköy'de bulunan BİM marketler zincirinin deposunda yangın çıktı.

Arnavutköy'de bulunan BİM marketler zincirinin deposunda yangın çıktı. Yangın ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmalar neticesinde kontrol altına alınırken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan BİM marketler zincirine ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan marketler zincirinin deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Deponun içerisindeki alevleri fark eden, depo çalışanları, hızlı bir şekilde dışarıya çıkarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy başta olmak üzere, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Bağcılar gibi çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri depo çevresinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda maddi hasar meydana geldi. Yanan depo ve söndürme çalışmaları ise dron ile havadan görüntülenirken, ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Odunluk yangını korkuttu Odunluk yangını korkuttu Yangın çıkan apartmanda mahsur kalmıştı! Ağlayarak dua eden çocuk kurtarıldı Yangın çıkan apartmanda mahsur kalmıştı! Ağlayarak dua eden çocuk kurtarıldı

İtfaiye, Yangın, Edirne, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Arnavutköy'deki BİM deposunda yangın - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:37 Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti! Rus basını ise temsilcinin ailesiyle birlikte Türkiye'de olduğunu iddia etti
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 21:08:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Arnavutköy'deki BİM deposunda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement