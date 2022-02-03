Arnavutköy'deki çifte cinayet davasında mütalaa; olayda tasarlama koşulları oluşmadı - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de ormanlık alanda boşanmak isteyen eşi Elif Yılmaz'ı öldürdükten sonra, ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı Emre Erdoğan'ı da katlettiği iddiasıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Ersin Yılmaz'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "Olayda tasarlamanın koşullarının oluşmadığı ve sanığın belirli bir kurgu içerisinde hareket ettiğinin ispatlanamadığı" belirtildi. Savcı, sanığın eşine karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini, arkadaşına yönelik öldürme suçundan ise müebbet hapsini talep etti. Öldürmeden önce eşini dize getirip kendisini aldatıp aldatmadığını sorduğu da belirtilen Ersin Yılmaz'a "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 14 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Yılmaz getirildi. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 24 Eylül 2020 tarihinde Emre Erdoğan'ın ikametinin dış kapı kısmında, aynı gün Elif Yılmaz'ın da Arnavutköy Domuz Deresi mevkiinde asfaltın ağaçlar sebebiyle görülmediği bir alanda silahla vurularak öldürüldüğünü belirtti. Maktül Emre Erdoğan'ın ikametinin çevresindeki kamera kayıtlarının incelendiği, inceleme sonucunda aracıyla gelen sanık Ersin Yılmaz'ın ikamete girdiği, 5 dakika sonra aracına koştuğu ve binerek uzaklaştığı, sanığın Sultangazi'de yakalandığı anlatıldı.

SANIĞIN TELEFONUNDA EŞİNE SORULAR SORDUĞU VİDEO KAYDI BULUNDU

Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasında susma hakkını kullandığı belirtilen mütalaada, sanığın telefonunda iki adet video kaydı olduğu, kayıtlarda sanığın Elif Yılmaz'a, Emre Erdoğan ile ilişkisi olup olmadığını sorduğu, maktülün onaylayıp korktuğunu söylemesi sebebiyle kendisine ve ağabeylerine neden söylemediğini, maktülün korkmuş vaziyette iki dizi üstünde sanığın sorularına cevap verdiği, bu kaydın sanık tarafından yeğenine gönderildiği anlatıldı. Yeğeninin ifadesinde, gönderilen videolarda silah sesi duymadığını ve vurulma anına ilişkin görüntünün olmadığını söylediğine yer verildi.

ELİF İÇİN KORUMA KARARI VERİLMİŞMütalaada, maktül Elif Yılmaz'ın kardeşlerinin tanık olarak ifadelerinde, sanıkla aralarında 4-5 ay önce geçimsizlik yaşandığını, sanığın kötü davranması üzerine bir süre kendi yanlarında kaldığını, sanığın özür dilemesi ve araya akrabaların girmesi üzerine sanıkla barıştırıldığını söyledikleri ifade edildi. Ayrıca sanığın Elif Yılmaz'a karşı önceki eylemi dolayısıyla mahkumiyetine karar verildiği, 18 Haziran 2020'de Elif Yılmaz için koruma tedbiri kararı da verildiği mütalaada yer aldı. Diğer maktül Emre Erdoğan'ın eşinin de mahkemede dinlendiği ve Elif Yılmaz ile yakınlık iddiasını yalanladığı belirtildi. Elif Yılmaz'ın vücudunda 10 mermi çekirdeği, Emre Erdoğan'ın vücudunda ise 4 mermi çekirdeği saptandığı kaydedildi.

TASARLAMANIN KOŞULLARI OLUŞMADI"Olayda tasarlamanın koşullarının oluşmadığı" vurgulanan mütalaada, "sanığın sebatla, koşulsuz olarak karar verdiği, belirli bir kurgu içerisinde hareket ettiği veya suç planından sonra ruhi sükunete rağmen kararından vazgeçmeyip eylemlerine devam ettiğinin net olarak ispatlanamadığı" belirtildi. Sanığın, öldürdüğü Elif Yılmaz'ın ölümünden önce videosunu çekip akrabasına göndermesinin de tek başına tasarlamanın şartlarının oluşturmadığı, sanığın ayrıca maktüleye eli yaralıyken zorla sözler söylettirdiği video boyunca "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlediği belirtildi. Sanığın Elif Yılmaz'a yönelik öldürme eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma " suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Yılmaz'ın, Emre Erdoğan'a yönelik öldürme eylemi nedeniyle de müebbet hapsi talep edildi.

YİNE SUSMA HAKKINI KULLANDIMütalaaya karşı savunması sorulan sanık Ersin Yılmaz, "Susma hakkımı kullanıyorum" dedi. Sanık avukatları da savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI: EYLEM TASARLANARAK İŞLENDİ

Öldürülen Elif Yılmaz'ın ailesinin avukatı Nilda Baltalı, eylemin tasarlanarak işlendiği kanaatinde olduklarını ve tanık dinlenmesini istediklerini belirtti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tanık dinlenmesi talebini reddetti. Duruşma, sanık avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.