Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DEKİ OPERASYONDA 39 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika güncel haberine göre Arnavutköy'de tarihi eser saklanan depoya düzenlenen operasyonda 39 amfora ve 2 çapa ele geçirildi.
Arnavutköy
'de tarihi eser saklanan depoya düzenlenen operasyonda 39 amfora ve 2 çapa ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'deki bir depoda tarihi eser saklandığı bilgisine ulaştı. Adresi teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri dün operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda M.Ö. 2200 ve M.S. 1400 arasındaki ticari faaliyetlerde Miletos, Rodos, Knidos, Kırım ve Ganos tipi zeytinyağı, şarap ve tahıl taşımacılığında kullanılan 39 amfora ile Bizans T tipi çapa ve 16.yüzyıl Venedik gemilerinde kullanıldığı düşünülen ahşap çapa ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin batık gemilerden çıkartıldığı tespit edildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eserlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmesinin ardından İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:29
Kaynak: DHA
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