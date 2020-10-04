Son dakika haberleri! Arnavutköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yassıören istikametinden Arnavutköy yönüne gitmekte olan 34 ZR 6178 plakalı minibüsün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışıklarına çarptı.
Sürücü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:57 - Kaynak: AA
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