Son dakika haberleri | Arnavutluk Başbakanı Rama: "Türkiye kamu sağlık alanında elde edilen başarılı model Arnavutluk'ta da önümüzdeki yıllarda model olacak" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Arnavutluk Başbakanı Rama: "Türkiye kamu sağlık alanında elde edilen başarılı model Arnavutluk'ta da önümüzdeki yıllarda model olacak"

21.04.2021 18:42
Son dakika haberleri | Arnavutluk Başbakanı Rama:

Son dakika habere göre Türkiye ve Arnavutluk tarafından inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin açılışında konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Türkiye kamu sağlık alanında elde edilen ve dünyaca alkışlanan başarılı model Arnavutluk sağlık sisteminin de önümüzdeki yıllarda modeli olacak" dedi.

Türkiye ve Arnavutluk tarafından inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin açılışında konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Türkiye kamu sağlık alanında elde edilen ve dünyaca alkışlanan başarılı model Arnavutluk sağlık sisteminin de önümüzdeki yıllarda modeli olacak" dedi.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, bugün düzenlenen törenle açıldı. Türkiye'yi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın temsil ettiği törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrimiçi olarak katıldı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da açılıştı yaptığı konuşmada, "Arnavutluk'ta, bunca uzun, hüzün verici ve anksiyete dolu sürecinin ardından yeniden doğmakta olan güneşi sembolize eden bir an. Ben bu hastanenin sahip olduğu olağanüstü değerden söz etmek istiyorum. Sunacağı hizmetlerin yanı sıra dost Türkiye'nin oluşturduğu ve bizimle cömertçe paylaşacağı büyük ilim ve bilimin aktarılması bu hastaneyi daha değerli kılar. Böylece Türkiye kamu sağlık alanında elde edilen ve dünyaca alkışlanan başarılı model Arnavutluk sağlık sisteminin de önümüzdeki yıllarda modeli olacak" dedi.

"Bu hastane ortak bir çalışmanın sonu değil, sadece başlangıcıdır"

Türkiye'nin tüm alanlarda gelişme kaydettiğine değinen Rama, "Türkiye dışarıdan bakıldığında tüm alanlarda gelişmeler kaydeden bir ülke olarak görülüyor. Ancak Başbakan, ardından da Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın iktidarı süresince Türkiye'nin en büyük, en anlamlı ve en stratejik gelişimi kat kat zenginleşen bilim tecrübesidir. Bu şekilde Türkiye şunu da ortaya koydu ki ülkeler sahip olduklarıyla değil, bildikleriyle ayırt edilirler. Ben inanıyorum ki bu kadar dost ve aynı zamanda kendi ilmini, bilimini ve tecrübesini paylaşmak isteyen bir ülkenin olduğu için şanslıyız. Bu hastane ortak bir çalışmanın sonu değil, sadece başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki sağlık sistemini bir mükemmelliyet sektörü haline çeviren o modelin praktiğe aktarılması"

Hastanenin önümüzdeki yıllarda Arnavutluk sağlık sistemini bir başarı hikayesine çevireceğini aktaran Raama, "Bu hastanede sadece 24 saatliğine halka hizmet verilmeyecek, aynı zamanda bakanın dediği gibi sadece Arnavutluk güney bölgesi değil, aynı zamanda ülkenin geneli ve diğer komşu ülkeler için de bir referans noktası olacak. Burada bağımsız yönetimin hayata geçirilmesini ifade eden, Türkiye'deki sağlık sistemini bir mükemmelliyet sektörü haline çeviren o modelin praktiğe aktarılmasını ifade eden ve bizim sağlık sistemindeki yeni aşama olacak aşama için her gün çalışmalar yapılacak" dedi.

"Arnavutluk'u da Avrupa turizm ligine dahil edecek"

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi görüşmede bir kaç anlaşma imzalandığını aktaran Rama, "Size ve tüm kamuoyuna duyurmak adına şunu söylemek isterim ki turizm ve kültür mirası konusundaki işbirliği ve gelişmeye dair anlaşmanın hayata geçirilmesi için çalışmalarımız başladı. Bu yatırım sonucu Türk turizminin başarısı tüm Divjaka sahiline getirilecek, böylece mükemmel bir şekilde doğa ile olan uyum muhafaza edilecek ve öncelikle Divjaka bölgesi klas düzeyde bir turizm haline gelecek. Bu da bizim Balkan'da bir turizm şampiyonu olmamıza ve Arnavutluk'u da Avrupa turizm ligine dahil edecek" ifadelerini kullandı.

Türk sanayisinin başarısı Arnavutluk'a taşınacak

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni bir gelişme ivmesi için de anlaştık, bu anlaşmamız da daha kaliteli bir istihdam üzerindedir" diyen Başbakan Rama, "Bu da buraya Türk sanayinin başarısını buraya taşımak ve Arnavutluk'ta son model fabrikalar inşa etmek üzerinde yapılan bir anlaşma. Bu fabrikalarda ülkenin gençleri istihdam olabilecek" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'ta İTÜ kampüsü açılacak

Arnavutluk'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir kampüsünün açılmasını istediğini belirten Rama, "Bu dünyadaki okullardan en iyisidir, biz lise mezunlarımızdan en başarılı olanları yıllardır oraya gönderiyoruz. Oraya gittiklerinde de çok başarılı oluyorlar. Geçen yıl o uluslararası üniversiteyi birincilikle kazanan bir Arnavuttu. Bu şubenin açılmasıyla en başarılı lise mezunlarımız Arnavutluk'tan uzaklaşmadan istedikleri bölümlerde okuyabilecekler. Bu da bizim üçüncü iktidar dönemimizin en temel hedeflerimizden biridir. İTÜ, tam da bu hastane gibi bizim tüm sağlık sisteminde ve eğitim sisteminde yeni bir ilkbaharın habercisi konumundaki kırlangıç misali olacaktır" dedi.

Aşılamada Türkiye'nin Arnavutluk'a desteği

Arnavutluk'ta Covid-19'a karşı yapılan aşılamalara da değinen Rama, "Tüm Arnavutlara şunu söylemek isterim ki bugün, bizim etrafımızdaki bir çok ülkeden daha hızlı başlayan toplu aşılama sayesinde evlerinizde rahat nefes alan ve gülümseyen dedelerimiz, ninelerimiz, ana babalarımız, şayet Türkiye Cumhurbaşkanı ile benim aramdaki çok kıymetli ve çok samimi dostluk, bunun da ötesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ve Arnavutlara dair sevgisi, saygısı ve ilgisi olmasaydı bugün bu kadar fazla sayıda olmazdı" ifadelerini kullandı.

"Beklenen bir rüya gerçekleşti"

Arnavutluk Sağlık Bakanı Ogerta Manastirliu ise yaptığı konuşmada, çok beklenen bir rüyanın gerçekleştiği bu açılış törenine katıldığı için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir hastanenin 3 ay içerisinde bir pandemi zamanında hem de kış mevsiminde inşa edileceğini söyleyince çok az kişi inandığını dile getiren Manastirliu, devamında Ankara'dan dönünce burada bir çok kişi ile görüştüğümde böyle bir şeyin imkansız olacağını söylediklerini de belirtti.

"Türkiye'nin cömertliği sayesinde biz bu hastaneyi açmaya başardık"

Bakan Manasitrliu, "Türkiye'nin cömertliği ve bu işi ciddiye alan firmanın çalışanları sayesinde biz bu hastaneyi açmaya başardık. Bu hastanede daha önce de söylediğimiz sağlık bağımsızlığını yerleştireceğiz ve modelini inşa edeceğiz. Bu da bu mükemmeliyet merkezinde mümkün olacak. Bu hastane Türk-Arnavut işbirliğinde bir ekibin sayesinde olacak. Halen Türkiye'den gelen bir ekip var ve bu ekip ile bu hastane sadece bu bölgeye değil bütün Arnavutlara hizmet verecek" dedi.

Bakan Manasitrliu, bu hastane inşaatı iki toplumun ve iki liderin ilişkileri dostane ve çok iyi ilişkileri nasıl bir şey başaracağını bir kez daha kanıtladığını ifade etti. - TİRAN

Son dakika haberleri | Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye kamu sağlık alanında elde edilen başarılı model Arnavutluk'ta da önümüzdeki yıllarda model olacak
Son dakika haberleri | Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye kamu sağlık alanında elde edilen başarılı model Arnavutluk'ta da önümüzdeki yıllarda model olacak
Son dakika haberleri | Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye kamu sağlık alanında elde edilen başarılı model Arnavutluk'ta da önümüzdeki yıllarda model olacak
Son dakika haberleri | Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye kamu sağlık alanında elde edilen başarılı model Arnavutluk'ta da önümüzdeki yıllarda model olacak
Son dakika haberleri | Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye kamu sağlık alanında elde edilen başarılı model Arnavutluk'ta da önümüzdeki yıllarda model olacak
Son dakika haberleri | Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye kamu sağlık alanında elde edilen başarılı model Arnavutluk'ta da önümüzdeki yıllarda model olacak

DOST Partisi, Edi Rama, Türkiye, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Arnavutluk Başbakanı Rama: 'Türkiye kamu sağlık alanında elde edilen başarılı model Arnavutluk'ta da önümüzdeki yıllarda model olacak' - Son Dakika


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