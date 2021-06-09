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Son dakika haberleri | Arnavutluk Meclisinden, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına onay - Son Dakika

Son dakika haberleri | Arnavutluk Meclisinden, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına onay

09.06.2021 18:13
Son dakika haberleri | Arnavutluk Meclisinden, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına onay, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Arnavutluk Meclisi, bugün yapılan oylama ile Cumhurbaşkanı Ilir Meta'nın görevi kötüye kullandığı gerekçesi ile görevden alınmasını 7'ye karşı 104 oy ile onayladı.

Arnavutluk Meclisi, bugün yapılan oylama ile Cumhurbaşkanı Ilir Meta'nın görevi kötüye kullandığı gerekçesi ile görevden alınmasını 7'ye karşı 104 oy ile onayladı.

Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı Ilir Meta'nın görevi kötüye kullandığı gerekçesi ile görevden alınmasını onayladı. Mecliste bugün yapılan oylamaya 140 milletvekilinden 114'ü katılırken, Meta'nın görevden alınması 7'ye karşı 104 oy ile kabul edilirken, 3 milletvekili çekimser oy kullandı.

"Meta anayasayı küçük düşürdü"

Başbakan Edi Rama meclisteki oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Ilir Meta, Arnavutluk'un Cumhurbaşkanlığı makamına ihanet etti" ifadelerini kullanarak, "Ilir Meta ülkemizdeki demokratik temsilciliklerin karşısında Arnavutluk Devletinin yüzünü çizdi. Dünyaya rezil olmak üzere Arnavutluk Ilir Meta'yı sırtında taşıyamaz, onun için yüzde 90'ın üzerine oy kullanarak bu meclis bugün üzerine düşeni yapacak. Ilir Meta anayasayı küçük düşürdü" dedi.

"Güldürücü ve Komünist"

Cumhurbaşkanı Meta ise Arnavutluk folklor gruplarını ağırladığı bir programda konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, meclis oylaması hakkında korkuya mahal olmadığını ifade ederek, Meclisin kararını güldürücü ve komünist bir karar olarak nitelendirdi.

Nisan ayı sonlarında, iktidardaki 49 Sosyalist milletvekili Meta hakkında görevi kötüye kullanma, tarafsızlığını yitirme, şiddete teşvik ve buna benzer suçların soruşturmak üzere meclis komisyonu kurulmasının istemişti. Soruşturması raporunda, Meta'nın 25 Nisan parlamento seçim kampanyası sırasında iktidardaki Sosyalistlere karşı önyargılı yaklaşımıyla anayasayı ihlal ettiği sonucuna varıldı. Raporda ayrıca, Meta'nın 16 maddeyi ihlal ettiği ve ayrıca şiddeti teşvik ettiği belirtildi.

Raporda, "Cumhurbaşkanı'nın eylemleri, davranışları ve yaklaşımı, anayasal rolüne ve konumuna aykırıdır" ifadeleri kullanılarak, Meta'nın anayasayı ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı görevinden alınması gerektiği belirtildi.

İktidardaki Sosyalist Parti, 25 Nisan seçimlerinde meclisteki 140 sandalyenin 74'ünü ezici bir üstünlükle kazanarak üçüncü dört yıllık dönemini kazanmıştı.

Son karar Anayasa Mahkemesinin

Meclis bugün onayladığı görevden alma komisyon raporunu Arnavutluk Anayasa Mahkemesine iletilecek ve Meta'nın görevden alınmasına ilişkin nihai karar ise 3 ay içinde Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek. Anayasa Mahkemesi, onaylanan rapordaki ihlalleri doğrulaması durumunda Cumhurbaşkanı Meta'nın görevine son verecek. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınması durumunda yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar yerine Meclis Başkanı vekalet ediyor. - TİRAN

Son dakika haberleri | Arnavutluk Meclisinden, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına onay
Son dakika haberleri | Arnavutluk Meclisinden, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına onay
Son dakika haberleri | Arnavutluk Meclisinden, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına onay
Son dakika haberleri | Arnavutluk Meclisinden, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına onay

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Arnavutluk Meclisinden, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına onay - Son Dakika


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