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Son dakika haberleri | ?Arnavutluk, Yunanistan'da yangın çıkan feribotu söndürme çalışmalarına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | ?Arnavutluk, Yunanistan'da yangın çıkan feribotu söndürme çalışmalarına katıldı

18.02.2022 16:40
Son dakika haberleri | ?Arnavutluk, Yunanistan'da yangın çıkan feribotu söndürme çalışmalarına katıldı

Edinilen son dakika haberine göre Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine bağlı gemiler, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyreden bir feribotta çıkan yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine bağlı gemiler, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyreden bir feribotta çıkan yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine bağlı iki gemi, Brindisi-Igoumenitsa seferinde seyreden feribotta dün akşam çıkan yangını söndürme çalışmalarına dahil oldu." ifadelerini kullandı.

Peleşi, gemideki yolcu ve mürettebatın daha önce tahliye edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yangın, ilk önce bizim kara sularımızın dışında oluştu, ancak şimdiki (yangın söndürme operasyonu) operasyon, Porto Palermos limanının 5 mil açığında, bizim kara sularımızda gerçekleştiriliyor. Yunanistan tarafından yönetilen operasyona, bizim Deniz Kuvvetlerimize bağlı olan 'Butrinti' gemisi ve 'R-117' devriye gemisi de dahil oldu.".

Igoumenitsa Limanı'ndan yola çıkan feribotta yangın

Sabah saatlerinde Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıkmıştı.

Yunanistan'ın Atina- Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, 237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu feribottan 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü.

İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürülen yolcuların kimlik tespit ve sayım çalışmaları başlatılmıştı.

Hafif yaralı 3 kişi ise Kerkira Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Son dakika haberleri | ?Arnavutluk, Yunanistan'da yangın çıkan feribotu söndürme çalışmalarına katıldı

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Yunanistan, Brindisi, Yangın, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ?Arnavutluk, Yunanistan'da yangın çıkan feribotu söndürme çalışmalarına katıldı - Son Dakika


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