Son Dakika | Bingöl'de arpa değirmeninde çıkan yangına müdahale ediliyor

Edinilen son dakika haberine göre Bingöl'de bir arpa değirmeninde çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

Bingöl'de bir arpa değirmeninde çıkan yangına müdahalede bulunuluyor. Bahçelievler Mahallesi'nde bir arpa değirmeninde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yangının değirmenin yanındaki eve sıçramaması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmasına destek veriyor.

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