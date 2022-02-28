Son dakika haberleri! Arpaçay'da genç kız bir kişiyi öldürdü - Son Dakika

Arpaçay'da genç kız kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü bir kişi köy meydanında öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, olay, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre; 17 yaşındaki A.E. aynı köyde ikamet eden ve sürekli kendisini taciz eden B.D. 'yi yanında götürdüğü babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden B.D., olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken jandarma E.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan incelemelerin ardından B.D'nin cesedi otopsi yapılamak üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tahkikat başlattı. - KARS