Son dakika haberleri... Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı

09.10.2022 18:20

Son dakika haberler... Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı.

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Halka aletinde performans sergileyen milli cimnastikçi Adem Asil, jüriden topladığı 15 bin puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalya kazandı.

Tayvanlı yarışması Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak ise 14 bin 400 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Adem Asil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı - Son Dakika

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