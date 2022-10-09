Tayvanlı yarışması Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak ise 14 bin 400 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Adem Asil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı - Son Dakika

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