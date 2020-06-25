Son dakika haberleri: Artvin?de 2 katlı ahşap ev, alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Artvin?de 2 katlı ahşap ev, alev alev yandı

Son dakika haberleri... ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Tepeköy'de, Osman Algan'a ait 2 katlı ahşap evde, dün akşam bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden evdekiler, hemen kendilerini dışarı atıp, Şavşat Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

'YAKLAŞIK 400 BİN LİRA ZARARIM VAR'

Yangında evi küle dönen Osman Algan, Yangın çıktığı sırada evde kızım ve küçük bebekler vardı. Bir anda onların 'Yanıyoruz' diye bağırmalarını duydum. Hemen onları dışarı çıkardık. Eve sadece 2 kova su serpebildik. Alevler bir anda evin her tarafını sardı. Hiçbir şey yapamadık. 2 katta yer alan tüm eşyalarımız yandı, hiçbir şeyimizi alamadık. Yetkililerden yardım bekliyorum. Yaklaşık 400 bin lira zararım var? dedi.

'BAĞIRMA SESLERİNİ DUYDUM?

Mahalleliden Davut Karasalan ise 'Bir anda ağlama ve bağırma sesi duydum. Dışarı çıktığımda evi alevler sarmıştı. Hemen koştuk ancak müdahale edemedik. Jandarmayı ve itfaiyeyi aradım ancak alevler çok hızlı yayıldı ve tüm ev yandı. Evin yanında ahır ve samanlık vardı, alevler oraya sıçramadan söndürüldü' diye konuştu.


İtfaiye, Şavşat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:55 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Artvin?de 2 katlı ahşap ev, alev alev yandı - Son Dakika
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