Son dakika haberleri... Artvin'de "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştirilen "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali", son gün güreşleriyle tamamlandı.

Yusufeli Kaymakamlığı koordinasyonunda, Sarıgöl Spor Kulübü Derneğince Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada düzenlenen ve iki gün süren festivalde, Artvin ve ilçelerinden getirilen 70 boğa güreştirildi.

Deste, ayak, küçük orta, orta boy, büyük orta, başaltı ve baş boğa kategorilerinde yapılan güreşlerde dereceye girenlere, toplam 50 bin lira para ödülü dağıtıldı.

İlginin yoğun olduğu festivalin son gününde, orta boyda Aksu Kardeşler'e ait "Fedai", büyük orta kategorisinde Serdar Çınar'a ait "Gaddar Efe", başaltı kategorisinde Aykut Fatih Yılmaz'a ait "Kasap", baş boğa kategorisinde ise Metin Demirci'ye ait "Yamaç" adlı boğa birinci oldu.

Etkinliği izleyen AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, AA muhabirine, boğa güreşlerinin bölgenin en önemli gelenek ve kültürel unsuru olduğunu söyledi.

Yusufeli'nde her vadide, her köyde asırlardır boğa güreşlerinin gelenek olarak günümüze kadar geldiğini belirten Balta, "Bu güreşler 15-20 yıldır festival halinde düzenleniyor. Bu yıl da güreş sezonunu Sarıgöl'de başlattık. Bu kültürün yaşamasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Eskiden boğalar köylerde yetiştirilirdi. Boğacılık öyle bir kültür oldu ki artık şehirde yaşayan insanlar bile boğa yetiştiriyor." diye konuştu.

Büyük orta kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi Serdar Çınar ise "Gaddar Efe" isimli boğam birinci oldu, çok mutluyum. Bu büyük bir hobi, parayla yapılacak bir şey değil. Çok bırakmak istedim ama bırakamıyorum. 22 yıldır boğa besliyorum." dedi.

Güreşleri, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Özner Bilmiş ve çok sayıda vatandaş izledi.