Son dakika haberleri! Artvin'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Artvin'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

03.10.2022 10:25
Son dakika haberleri! Artvin'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Artvin'de akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Artvin'de akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin'in Borçka ilçesi Demirciler köyünde akraba iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığında E.Ö. (48) fındık bahçesinde gördüğü yengesi Hanife Özkan ve din görevlisi oğlu Ali Özkan ile kızı kardeşi M.Ö'ye ruhsatsız silahla kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda yenge Hanife Özkan ve oğlu Ali Özkan olay yerinde hayatı kaybetti. Kız kardeşleri M.Ö. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralı M.Ö ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan E.Ö çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARTVİN

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Artvin'de bir kişi kuzeni ve yengesini silahla öldürdü Artvin'de bir kişi kuzeni ve yengesini silahla öldürdü
Kaynak: İHA

Ali Özkan, Jandarma, Borçka, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Artvin'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Artvin'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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