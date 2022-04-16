Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada

16.04.2022 13:21
Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada

Son dakika haber... ARTVİN'in Şavşat ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından beton santraline silahlı saldırı düzenlendi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından beton santraline silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar araçların camlarına isabet ederken, saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçede 3 ortak tarafından işletilen kum ocağı ve beton santrali üretimi tesisinde meydana geldi. Tesise gelen kimliği belirsiz şüpheliler, seyir halindeki otomobilden tabancayla beton santraline ateş açıp kaçtı. Mermiler, santral binası ile iş makineleri, kamyon ve diğer araçlara isabet etti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, beyaz otomobilde 2 kişinin camdan sarkarak defalarca ateş ettiği görüldü.

'SİLAH SESLERİNE UYANDIM'Silah seslerine uyanan işçi İlyas Aslan, "Çok seri bir şekilde atılıyordu. Ne olduğunu anlayamadım. Kimler tarafından yapıldığını göremedim. Ben araç görmedim ama arkadaşlardan aracı görenler olmuş. Daha sonra dışarı çıktığımda araçlara ve iş makinelerine de kurşunların isabet ettiğini gördüm. Hemen iş yeri sahiplerine ve jandarmaya haber verdik. Jandarma çok sayıda boş kovan buldu" dedi.'KİMİN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

İş yeri sahiplerinden Şakir Topçu da, "Şavşat'ta böyle şey ben ilk defa gördüm ve duydum. Bu bizim başımıza geldi. Tanımıyoruz, etmiyoruz, kimin olduğunu bilmiyoruz. Ne ve neden olduğunu bilmiyorum. Bu hiç hoş bir durum değil" diyerek faillerin bulunmasını istedi.


Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada
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Jandarma, Tragger, Saldırı, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


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