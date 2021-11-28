Son dakika haberleri... Artvin'de çıkan yangında 2 ev kül oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Artvin'de çıkan yangında 2 ev kül oldu
28.11.2021 00:57
Son dakika haber: Artvin'in Aşağı Maden köyünde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldiEdinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde sabah saatlerinde, Mustafa İlbey'i ve Recep İlbey'inin evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Artvin'in Aşağı Maden köyünde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde sabah saatlerinde, Mustafa İlbey'i ve Recep İlbey'inin evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler Artvin İtfaiyesine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köy halkının yardımıyla birlikte yaklaşık 2 saatlik müdahale neticesinde yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken maddi hasara neden olan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - ARTVİN
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