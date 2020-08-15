Son dakika haberleri... Artvin'de iş yerindeki patlamada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Karaçam, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Karaçam'ın, hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kendi çabasıyla dışarı çıkan Karaçam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe merkezindeki Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde, bir lokantadaki tüpte oluşan gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.

Artvin 'in Ardanuç ilçesinde bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:13

Kaynak: AA

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