Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

18.03.2021 07:53
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika haberine göre ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde dün çıkan, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde dün çıkan, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı köyde oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından terk ettikleri evlerine geri dönen vatandaşlar, geriye kalan eşyalarını aradı.

Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, dün öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Hızla yayılan alevler ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Gece boyu soğutma çalışması yapılan yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.

ZARAR ORTAYA ÇIKTI

Korku dolu anların yaşandığı yangında oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Köyde birçok evin tamamen yandığı görüldü. Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine gelen vatandaşlar, yangından geriye kalan eşyalarını aradı. Hasar tespit çalışması başlatılan köyde, iş makineleri eşliğinde temizlik çalışmalarına başlandı. Kızılay ekipleri de vatandaşlara su, gıda ve diğer ihtiyaç malzemeleri dağıttı. AFAD ekipleri de köyde çadırlar kurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri de yangında yaralanan büyükbaş hayvanlara müdahale etti.

AFAD'DAN 1 MİLYON LİRA ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yusufeli'ne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti. Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

Yusufeli, Yangın, Artvin, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


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