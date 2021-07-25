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Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı

25.07.2021 12:05
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı, System.String[]

Son dakika haberi: ARTVİN'de perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin en çok vurduğu Arhavi ilçesinde hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı.

ARTVİN'de perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin en çok vurduğu Arhavi ilçesinde hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. İlçede ilk tespitlere göre; 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, toplamda 1459 bina, konut ve bağımsız bölüm hasar gördü. Arhavi'de afetin izlerinin silinmesi için ekiplerin günün ilk ışıkları ile başlayan mesaisi sürüyor.

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de perşembe gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

AFETİN YOL AÇTIĞI HASAR ORTAYA ÇIKTISel afetinin vurduğu Arhavi'de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlbank Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkez ve köylerde sürdürülen hasar tespit çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Buna göre 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.SELİN İZLERİ SİLİNİYORArhavi ilçesinde balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor. 500 jandarma komando ve 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor. Evlerden çıkarılan hasarlı eşyalar da ilçe dışına taşınıyor. Eşyaların taşınmasına askerler de yardım ediyor. Vatandaşlar, gözleri yaşlı, selde zarar gören eşyalarını sokağa taşıyor.KAYIP 3 KİŞİ ARANIYORArtvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan ise dere yatağında aranıyor. Aramalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katılıyor.BELEDİYE BAŞKANI: BAYRAM ZEHİR OLDU, KABUSU YAŞADILARArhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu yağmurla birlikte afet yaşadıklarını belirterek, "İlk gün çok şaşkındık. İkinci gün toparlandık. Ondan sonra gerek merkezi hükümet gerekse belediyelerimizle burada büyük bir dayanışma var. Balçık, çamur temizleme işlemleri devam ediyor. Dün gece itibari ile şehre su vermeye başladık. Su verdikten sonra da insanlar evlerini temizlemeye başladı. 3-4 gün içerisinde burayı eski haline döndüremesek bile o çamuru temizlemiş olacağız. 100'e yakın aile bütün eşyasını kaybetti. Bayram dolayısıyla il dışından gelenlerle nüfusumuz artmıştı. Bayram onlara da zehir oldu, kabus yaşadılar. Şu an burada temizlik çalışmasına emek veren bütün kurum kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.'ÇOK KORKUNÇ BİR GÜN YAŞADIK'Evini balçıktan temizleyen Abdülkadir Şahin ise, "Balçıktan temizlenen caddeleri gördükçe umudum artıyor. İnşallah yine hep birlikte eski haline getireceğiz" diye konuştu.Ali Saka da, "Evimizin içinde ne varsa hepsi çamur, kullanılamayacak durumda. Çok korkunç bir gün yaşadık ve bu evde tekrar oturamam" ifadelerini kullandı.

Ayşe Saka ise, "Evimiz battı, her yer çamur içerisinde. Bütün eşyaları attım bir tek çekyat aldım. İlk gördüğümde çok kötü oldum ama yine de cana geleceğine mala gelsin" dedi.


Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı

Hisarcık, Arhavi, Artvin, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı - Son Dakika


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