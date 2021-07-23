SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE - Son Dakika

Artvin'in Arhavi ilçesinde, meydana gelen taşkında çamur ve balçıkla kaplanan yol, cadde ve sokakların temizliğinde jandarma komando taburları da görev yapıyor. Artvin'in yanı sıra Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun ve Erzurum illerinden gelen komandolar, ellerindeki kürek ve el arabalarıyla caddelere kaplanan balçığı temizliyor. Bölgeye çevre il ve ilçe belediye ekipleri de sevk edilerek, su tahliyelerinin yanı sıra sel temizliğine eşlik ediyor. AFAD ekipleri de evlerin bodrum ve zemin katlarındaki vatandaşların temizlik çalışmalarına destek veriyor. İçme suyu şebekesinin hasar gördüğü ilçede vatandaşlara tankerle su taşınıyor. Arhavi'de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Defterdarlık ekiplerince de hasar tespit çalışmalarına başlandı.

KAYIP ARANIYOR

Bu arada, Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i (43) arama çalışmaları da sürüyor.