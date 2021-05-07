Artvin'de trafik polisleri, Trafik Haftası için "Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda" temasıyla video klip hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla kamera karşısına geçerek, anlamlı bir video klip ile sürücüler bilgilendirdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Nafiz Topçu'nun yanı sıra 5 trafik polisinin yer aldığı video klibin çekimleri yaklaşık 3 gün bir hafta sürdü.

Artvin Valiliğinin koordinesinde hazırlanan klip kurumun resmi sosyal medya hesaplarından vatandaşların beğenisine sunuldu.