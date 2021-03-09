Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Arhavi ilçesinde belirledikleri şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 31,25 gram sentetik uyuşturucu, 72,35 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile bir miktar uyuşturucu maddeyi çoğaltmak için kullanılan sıvı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.A. ile E.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.