Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

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Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

ARTVİN - Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangında 4 ev ile samanlık ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.