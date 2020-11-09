Son dakika haberleri: Artvin İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin'de koronavirüs vaka sayısının son günlerde büyük oranda artış gösterdiğini söyledi.

Vali Doruk başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı, Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Doruk, toplantıda yaptığı konuşmada, ülke genelinde olduğu gibi Artvin'de de pandemiyle mücadelenin sürdüğünü belirterek, çeşitli tedbirler alındığını ve alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığını ifade etti.

Artvin'de koronavirüs vaka sayısının son günlerde büyük oranda artış gösterdiğine dikkati çeken Doruk, toplumun her kesiminin alınan tedbirlere riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

Doruk, kamu çalışanlarının mecbur kalmadıkça il dışına çıkmaması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Özellikle son günlerde ilimizde vaka sayısında olağanüstü artış var. Kalabalık ortamlardan uzak duralım, ev ziyaretleri, akraba, arkadaş, komşu oturmaları yapmayalım. Hastalık ihmal edilecek nitelikte değil. Mecbur kalmadıkça evimizden çıkmayalım. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyalım."

Pandemisi süresince Artvin'de yürütülen çalışmalar, vaka durumları, test sayıları ve sonuçları, filyasyon çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda, il genelinde koronavirüsle mücadelede bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu ile kurul üyeleri katıldı.