Son dakika haber: ASALA'nın şehit ettiği Büyükelçi Balkar, Sırbistan'da anıldı - Son Dakika

ASALA terör örgütünün 9 Mart 1983'te düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar'ın ölümünün 39. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Büyükelçilik görevlilerinin yanı sıra Sırbistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Aksoy, burada yaptığı konuşmada, şehit Büyükelçi Balkar'ın NATO dahili temsilciliği ve Cumhurbaşkanlığında önemli görevlerde çalıştığını belirterek, "Kendisi 1981-1983 döneminde yaptığı büyükelçilik görevinde, Türkiye ile Yugoslavya arasında ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Şehit edilen Balkar'ın bir toplantıya yetişmeye çalıştığı sırada trafik ışıklarında saldırıya uğradığını anlatan Aksoy, "Kendisini rahmetle anıyorum, nur içinde yatsın." dedi.

Aksoy, terörün dini, milleti ve sınırı olmadığını vurgulayarak, Türkiye ile Sırbistan'ın terörle mücadelede iyi iş birliğine sahip iki ülke olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Türkiye'ye verdikleri destek için Sırbistan hükümetine teşekkür eden Aksoy, "Terör bitmedi, terörün farklı biçimleri ile mücadele ediyoruz. Ülkelerini şerefle temsil ederken katledilen, vatan sevgisini ve görev bilincini kendi canından bile aziz tutan başta Büyükelçi Balkar olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Balkar, Belgrad'da şehit edildi

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği binası yakınlarında 9 Mart 1983'te ASALA mensubu 2 terörist tarafından Büyükelçi Balkar'a otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.

Olayda ağır yaralanan Balkar, iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında olay yerinden geçen ve kendisine kurşun isabet eden bir öğrenci de yaşamını yitirmişti.

Saldırganlar Kirkor Levonyan ile Raffi Aleksandr, 9 Mart 1984'te yakalanmış ve 20'şer yıl hapis cezası almıştı.