Son dakika haberi! Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
27.04.2021 23:57
Son dakika haber... Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ertuğrul Akay (14), ağır yaralandı.
Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ertuğrul Akay (14), ağır yaralandı.
Olay Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde bulunan 3 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İnşaata oynamaya giden Ertuğrul Akay, karanlıkta göremediği 2'nci katta asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Akay ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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