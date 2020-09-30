Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada

Son dakika haberleri... ADANA'da işe girdiği ilk gün sipariş götürdüğü apartmanın 9'uncu katında asansör boşluğuna düşüp yaşamını yitiren market çalışanı Nail Polat'ın (47), son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada, System.String[]

ADANA'da işe girdiği ilk gün sipariş götürdüğü apartmanın 9'uncu katında asansör boşluğuna düşüp yaşamını yitiren market çalışanı Nail Polat'ın (47), son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni açılan bir markette dün işe giren Nail Polat, Murat A.'nın 9'uncu kattaki evine market arabası ile sipariş götürdü. Siparişi teslim eden Polat, asansöre yöneldi. Polat, asansör kabinine market arabasını sokabilmek için iddiaya göre geri geri yürümeye başladı. Ancak, asansörün üst katta olduğunu fark etmeyen Polat, 9'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen Polat'ın öldüğü belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası Polat'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTIBu arada, Nail Polat'ın apartmana geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Polat'ın asansöre eşyaları koyduktan sonra üst kata çıktığı görüldü. Polat'ın düştükten sonra giriş katında yaşanan panik anları da güvenlik kameralarına yansıdı.Bu arada Polat'ın çalıştığı marketin kapalı olduğu, kapısına da 'Cenazeden dolayı kapalıyız' yazısı asıldığı görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada

Pınar Mahallesi, Seyhan, Market, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşüp ölen market çalışanının son anları kamerada - Son Dakika

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